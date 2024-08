Aquesta desintoxicació post-estiu és el reinici que la teva pell necessita per a la tardor

Tot i que tècnicament l'estiu s'allarga fins a finals de setembre, reconeixem-ho, tothom s'acomiada de manera extraoficial de la temporada posterior al Dia del Treball. La part superior de la llista de tasques pendents per a la preparació de tardor? Dóna-li a la nostra pell l'amor tan necessari després de la temporada d'indulgència estival. Tingueu en compte: fallades freqüents en piscines amb clor, tres mesos de tot rosa i potser fins i tot massa prenent el sol. Encara que estem de bona fe protector solar aplicat tot l'estiu, coses com porus obstruïts, pell seca, els danys solars i els llavis trencats sovint són una preocupació a finals d'agost. Afortunadament, tot el que cal per restablir la teva pell són alguns canvis a la teva rutina actual de cura de la pell d'estiu. Necessites una mica d'orientació? Segueix llegint per obtenir consells sobre com netejar la teva pell després de l'estiu.

Neteja profunda dels porus

Després de mesos de clima càlid i humit, probablement hagueu notat la suor, la brutícia i l'acumulació d'oli a la superfície de la pell. La teva suor, barrejada amb maquillatge i contaminació, pot afectar la teva cara i obstruir els porus. Per millorar l'aspecte dels porus i prevenir erupcions, netegeu-vos la cara amb una màscara purificadora. Un dels nostres preferits és la màscara de neteja profunda de porus de Kiehl's Rare Earth, que està formulada amb argila blanca amazònica per ajudar a purificar la pell, treure impureses, reduir la producció de sèu i estrènyer visiblement els porus.

Hidratar, hidratar, hidratar

De debò, estem seriosos. Estem parlant de cremes de nit, cremes de dia, cremes SPF, olis, cremes corporals... com més millor. El clor, l'aigua salada i els raigs UV poden assecar la pell, així que no tingueu por d'aplicar crema hidratant. La crema hidratant CeraVe té una textura rica però no greixosa i està impregnada d'ingredients beneficiosos com l'àcid hialurònic hidratant i les ceramides per ajudar a reparar i mantenir la barrera natural de la pell. També es pot utilitzar a la cara i al cos.

Reparació de qualsevol dany solar existent

Una vegada que la seva brillantor d'estiu comenci a esvair-se, és possible que comencis a notar alguns signes de dany solar: penseu en noves pigues, taques fosques o un to de pell desigual. Malauradament, no podeu revertir el dany causat pels raigs UV (per això és tan important aplicar protector solar diàriament), però podeu ajudar a minimitzar els signes visibles de dany solar a la superfície de la pell amb un sèrum de vitamina C com La Roche. -Serum facial Posay 10% Pura Vitamina C. Uniforme el to i la textura de la pell, deixant-la suau i hidratada.

Utilitzeu antioxidants i protector solar

Els danys solars poden ocórrer durant tot l'any, fins i tot a la tardor i l'hivern, així que no us salteu la protecció solar. Fes una ullada a La Roche-Posay Anthelios Melt-In Sunscreen SPF 100 per obtenir la màxima protecció i és apta per a tot tipus de pell, inclosa la sensible. Per a una protecció addicional contra els agressors ambientals i minimitzar els signes visibles de l'envelliment, combina el teu protector solar amb un sèrum ric en antioxidants com SkinCeuticals CE Ferulic.

Exfolia la teva pell

L'exfoliació sempre és important, però especialment necessària quan intenteu restablir la pell després d'una temporada llarga i suada. Un dels nostres preferits són els coixinets de renovació de la pell ZO Skin Health. És un exfoliant químic que elimina les cèl·lules mortes de la pell de la superfície de la pell, redueix l'excés d'oli alhora que calma i calma la pell. Per al cos, prova el exfoliant corporal exfoliant suau de Kiehl. Aquest exfoliant corporal agradable elimina eficaçment les cèl·lules mortes de la superfície de la pell sense assecar-la en excés. Amb partícules exfoliants de grans d'albercoc i emol·lients, la pell es torna suau i llisa.

Tracta't

Combat els llavis secs incorporant un exfoliant exfoliant a la teva rutina per ajudar a desfer-te de la pell seca i escamosa dels teus llavis i preparar-los per a una major hidratació. Després d'exfoliar els llavis, dóna-los la humitat que necessiten amb un bàlsam labial nutritiu, un pal, un color (el que prefereixis) que inclogui ingredients com la vitamina E, olis o àloe vera. Proveu, per exemple, el bàlsam de llavis Nourishing Absolue Precious Cells de Lancôme, formulat amb vitamina E, mel d'acàcia, cera d'abella i oli de llavors de rosa mosqueta per reduir l'aparició de línies fines i arrugues al voltant dels llavis, deixant-los suaus, hidratats i rellenats.