Àngel número 23

L'àngel número 23 està format pels atributs i l'energia dels números 2 i 3. L'àngel número dos s'ofereix mútuament vibracions d'equilibri i dualitat (dualitat), cooperació, cooperació i diplomàcia, confiança i esperança, servei i servei a objectius superiors, propis. destí i missió espiritual. El número tres, al seu torn, dóna energia de desenvolupament i creixement, alegria i optimisme, autoexpressió, suport i ajuda, creativitat, realització dels desitjos i atracció dels somnis. El número 3 també fa referència als mestres ascendits. Tot això fa que la combinació dels números 2 i 3, creant l'àngel número 23, ressoni amb les energies del carisma, la comunicació, la dualitat i la sociabilitat. El número 23 també es pot associar amb la vibració del nombre angelical 5 (2 + 3 = 5).

L'àngel número 23 porta un missatge per animar-vos a començar a utilitzar els vostres talents, habilitats i creativitat naturals per aportar alegria i felicitat a la vida dels altres i a la vostra. Sigueu sempre honestos en el tracte amb els altres, no amagueu res, no us trobeu. La vostra honestedat i els vostres consells en la conversa, especialment sobre temes importants, seran sempre apreciats i ben rebuts. Amb sinceritat i bons consells i altres bones accions, intenta ajudar els altres en la teva vida diària. El que dónes a l'univers cada dia torna a tu, així que mantén una actitud positiva i una visió optimista de les coses, i això farà que la teva vida estigui sempre plena d'harmonia i equilibri.

L'àngel número 23 és perquè sàpigues que els Àngels i els Mestres Ascendits t'estan ajudant ajudant-te a mantenir la teva fe i confiança en l'Energia de l'Univers. Segueix treballant per fer realitat els teus somnis cada dia i utilitza la llei de l'atracció per assolir els teus objectius més alts i complir els teus desitjos i aspiracions. Si mai tens dubtes, demana als teus àngels suport i orientació en la direcció on hauries d'anar. Tingueu la seguretat que podeu demanar ajuda en qualsevol moment. Els àngels sempre estan al teu costat, encara que de vegades t'oblidis.

El número 23 també és un recordatori que els àngels, els arcàngels i els mestres ascendits sempre estan disponibles, si tot el que necessiteu és suport o ajuda, només demaneu-ho. Recorda que no has de fer-ho tot tu mateix.

Namaste.