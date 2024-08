Àngel número 48 - Numerologia angelical. El secret de l'àngel número 48.

Àngel número 48

L'àngel número 48 està format per una combinació de les energies i atributs dels números 4 i 8. L'àngel número quatre porta els valors d'honestedat i veritat, assoliment i èxit, valors realistes, treball dur i determinació, treball dur i practicitat, així com construir una base sòlida tant per al teu futur, així com per al teu futur i els altres. El número 4 també fa referència a les nostres passions i allò que ens impulsa a actuar. D'altra banda, l'àngel número 8 ressona amb la ciència a través de l'experiència vital, la fiabilitat i la independència, la saviesa i la força interiors, la realització de la prosperitat i la riquesa a través de la llei de l'atracció, Karma, la llei espiritual universal de l'Univers, causa i efecte. , donar i rebre.

L'àngel número 48 porta un missatge dels teus àngels que un cicle o una etapa de la teva vida està arribant a la seva fi. Tanmateix, aviat seràs recompensat pel teu esforç. No tingueu por de la manca o la pèrdua de cap tipus, ja que el final que s'acosta us anuncia un nou començament i una oportunitat i oportunitat més gran. Els vostres èxits i èxits us aportaran benediccions i us recompensaran de moltes maneres.

L'àngel número 48 pot suggerir que els àngels de la prosperitat estan al teu voltant i t'acompanyaran a mesura que passis pels propers canvis positius a la teva vida. Els àngels et demanen que allunyis les pors sobre la teva situació financera i les transformis en energies de llum. No tens res a témer perquè se't proporcionarà tot el que necessites.

El número 48 porta el missatge que la determinació i el treball dur que has posat per viure la teva vida només a la teva manera segons les teves creences i conviccions t'han sincronitzat completament amb la teva missió espiritual i el propòsit de Déu a la vida. Així, la teva vida fluirà en abundància i prosperitat mentre continuïs i continuïs pel camí escollit. Confia en el suport angelical i en la guia que et donen a través de la qual et guien. Recordeu que sovint els sentireu instintivament.

L'àngel número 48 també fa referència al número 3 (4+8=12, 1+2=3).

Namaste. La llum en mi s'inclina davant la llum en tu.