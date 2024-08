170 tatuatges d’estrelles (i els seus significats): 19 tipus

Les estrelles es troben entre els símbols més antics de moltes cultures, religions i sistemes de creences del nostre món, cosa que converteix aquesta imatge en una de les més poderoses del món. Aquests significats també poden ser personals: per exemple, és possible que vulgueu fer-vos un tatuatge d’estrella per simbolitzar un objectiu específic que intenteu assolir o alguna cosa que hàgiu assolit.

Les estrelles sovint es combinen amb altres imatges i símbols per millorar el significat d’un tatuatge individual i crear un disseny més complex i interessant. Els tatuatges d’estrelles també es poden dibuixar amb un estil que representi una cultura específica relacionant la imatge amb un moment, lloc o cultura específics. Sigui quin sigui el disseny de tatuatge d’estrella que trieu, podeu estar segur que serà especial i únic.

Història dels tatuatges d'estrelles

Els tatuatges d'estrelles tenen una història antiga i interessant que s'estén per moltes cultures i èpoques. En diferents cultures, l'estrella ha simbolitzat diferents conceptes com ara guia, protecció, il·luminació espiritual, saviesa i fins i tot bona sort. Aquí teniu alguns fets interessants sobre la història dels tatuatges de l'estrella:

Antic Egipte: L'estrella era un símbol de la divinitat i la il·luminació espiritual. Els egipcis utilitzaven l'estrella com a símbol de protecció contra el mal i un recordatori del camí espiritual. Grecs i romans antics: L'estrella estava associada amb déus i herois. Per exemple, l'estrella de cinc puntes, o pentagrama, era un símbol de la deessa Atena. Xina: A la cultura xinesa, l'estrella estava associada amb el destí i la sort. Els tatuatges d'estrelles han estat populars entre les persones que creuen en l'astrologia. Tatuatges d'estrelles a la cultura moderna: Amb l'arribada dels tatuatges a la cultura occidental, l'estrella s'ha convertit en un motiu popular. Sovint s'associa amb somnis, esperances i desitjos. Aquests tatuatges poden tenir diferents estils i significats segons el disseny i el context.

Els tatuatges d'estrelles es poden fer en una varietat d'estils, des de simples i minimalistes fins a complexos i colorits. Poden tenir significats diferents per a diferents persones, reflectint les seves creences, somnis i camí de vida.

El significat del tatuatge estrella

En general, la majoria dels dissenys d’estrelles més populars tindran els següents significats:

Desig

Assoliment

Èxit

Bona sort

Unicitat

Desafiament

Equilibri

Individualitat

Sobreviure al càncer de mama

Membre de la Marina o de la Guàrdia Costanera

Aficionat als videojocs

Transformació / fe religiosa

Variacions de dibuixos estel·lars

1. Tatuatge d’estrelles petites

Un petit tatuatge d’estrelles pot tenir molt de sentit: al cap i a la fi, l’estrella és un dels símbols més importants de cultures i religions del món. Afegir efectes brillants pot mostrar la vostra personalitat extravagant o demostrar que heu fet alguna cosa important o significativa a la vostra vida.

2. Tatuatge d'una estrella fugaç o d'un cometa.

Les estrelles caigudes o els cometes, per dir-ho bé, sovint són símbols de bona sort. Per això, un disseny de tatuatges d’estrella pot ser un signe de sort.

3. Tatuatge de sol i estrelles filipines (tres estrelles i un sol).

Aquesta imatge, que apareix a la bandera de Filipines, és un tatuatge popular entre la gent d’ascendència o herència filipina ... En aquesta imatge, el sol té vuit rajos, cadascun representant una província de Filipines, i cadascuna de les tres estrelles que representen un dels tres grups insulars més importants de Filipines.

4. Tatuatge en forma d’estrella celta.

Igual que els tatuatges d’estrelles tribals, els tatuatges d’estrelles celtes són una barreja de dos elements de tatuatge clàssics: les estrelles i l’estil celta, en un disseny gran. Amb un tatuatge d’estrelles d’inspiració celta, podeu representar el vostre patrimoni o ressaltar el significat de la interconnexió i l’infinit amb un teixit especial d’inspiració celta.

5. Tatuatge d’estrelles de mar vermelles i negres.

Un dels tatuatges d’estrelles de colors més comuns és el que té estrella vermella i negra que és molt popular entre la Marina dels Estats Units i la Guàrdia Costera. Aquest disseny especial d’estrelles combina la forma d’estrella de cinc puntes de la bandera dels Estats Units amb els colors alternatius de la brúixola negre i vermell que es troben a les cartes nàutiques. Aquest tatuatge estrella també simbolitza el retorn a casa d’un mariner desaparegut.

6. Tatuatge estrella rosa.

El tatuatge d’estrella rosa sovint simbolitza la lluita d’una persona contra el càncer de mama i és una gran alternativa al tradicional tatuatge de cinta rosa. Per descomptat, quan s’alterna amb el negre, a l’estil d’un tatuatge d’estrella de mar, l’estel rosa gairebé es converteix en el "punk rock" o símbol "alternatiu" de la batalla contra el càncer de mama, cosa que dóna al tatuatge estrella un toc únic. disseny.

7. Tatuatge amb una estrella morada.

Un tatuatge d’estrella porpra és una manera de representar la vostra personalitat a través del color i el simbolisme natural de l’estrella. El morat és una combinació de l'energia ferotge del vermell i l'estabilitat tranquil·la del blau; Així, el morat representa un equilibri d’elements i emocions. Potser no és l’estat natural de la majoria de la gent, però l’estrella personifica principalment els desitjos i les aspiracions. Per això, el simbolisme combinat de l'equilibri de color porpra i el desig natural de l'estrella fan d'aquest disseny el tatuatge perfecte per a aquells que busquen tranquil·litat i equilibri.

8. Estels del tatuatge i zebra.

En el simbolisme animal, la zebra encarna l’equilibri, la individualitat i la llibertat. Les seves cicatrius li permeten amagar-se a l’herba alta de les planes africanes, amagant-se dels depredadors i proporcionant protecció a l’animal. Aquells que esperen combinar el poderós simbolisme d’aquest animal amb el poderós simbolisme de l’estrella poden fer-ho de diverses maneres.

9. Tatuatge de papallona i estrella

Les papallones sovint es veuen com a símbols del renaixement; per tant, l'associació d'aquests insectes metamorfosants amb les estrelles pot crear una imatge única que simbolitzi tant el renaixement com la recerca de certs objectius representats per les estrelles.

10. Tatuatges d’estrelles i núvols.

Els núvols simbolitzen diferents coses. в diferent cultures i mitologies. Per exemple, a la mitologia grega i romana, els núvols eren la llar dels déus i molta gent creu que els núvols simbolitzen el fracàs o el perill imminent. Tanmateix, en funció del que vulgueu que representin els núvols, els tatuatges d’estrelles i núvols tindran un significat diferent. Per exemple, un dibuix que mostra estrelles en un cel ple de núvols de tempesta mostrarà que heu passat moments difícils per assolir els vostres objectius. Un altre disseny, que presenta estrelles de color groc brillant en un camp de núvols blancs, significaria que aquelles que heu perdut es troben en un món millor.

11. Tatuatge flor i estrella.

Les flors poden simbolitzar el creixement i el desenvolupament; és per això que incorporar aquesta imatge al disseny d’un tatuatge d’estrelles és una bona manera d’afegir un nivell de significat. Les estrelles s’utilitzen sovint per representar objectius i aspiracions, de manera que combinar-los pot reflectir el creixement personal que heu assolit cap als vostres objectius. Per exemple, els lliris representen la fertilitat en les cultures antigues gregues i egípcies ; Per això, el dibuix d’un lliri i una estrella pot representar una dona i el seu fill.

12. Tatuatge de calavera i estrella

Aquest tatuatge pot simbolitzar la superació de la mort o la superació del trauma, ja que el crani sovint simbolitza la mort i l’estrella simbolitza la realització d’una tasca difícil. Un altre dibuix pot mostrar la famosa bandera pirata que representa una calavera sobre una estrella amb un estil nàutic: pot exposar la dualitat de forces que governen les nostres vides: el desig de llibertat o el compliment del que s’espera de nosaltres.

13. Tatuatge de fades i estrelles

Aquest tatuatge d’estrella pot ser força femení i sovint mostra la imaginació del portador o el desig d’una realitat millor. Un potencial dibuix de fades i estrelles podria representar una fada asseguda en una mitja lluna amb estrelles parpellejants al davant: el fet que la fada enyorés alguna cosa més es pogués veure a la cara baixada i les estrelles simbolitzarien el seu somni de futur . Un altre disseny de tatuatges més fantàstic és una fada que vola entre les estrelles per demostrar que creieu en vosaltres mateixos i en el vostre progrés cap als vostres objectius.

14. Tatuatge de cor i estrella

Un tatuatge de cor i estrella és una afirmació especialment divertida, positiva i encantadora per al món: la vida és bonica i es veu el millor de les coses i les persones.

15. Tatuatge amb una estrella i Lisa.

Si afegiu estrelles a un tatuatge de creeper, podeu afegir-hi significat i interès visual. Hi ha diverses maneres d’afegir estrelles a un disseny de plantes enfiladisses; per exemple, en lloc de fulles o flors, podeu col·locar estrelles a la planta: això pot indicar els objectius que heu assolit. Aquest tatuatge es pot actualitzar al llarg dels anys per reflectir tot el vostre progrés.

16. Tatuatge estrella i daus.

Els daus poden simbolitzar apostes, risc i sort. ... Un tatuatge de daus al costat d’una estrella de mar pot ser un disseny típic de la cultura marítima: molts mariners, pirates i oficials navals jugaven a daus i altres jocs d’atzar per passar el temps en llargs viatges.

17. Tatuatge de creu i estrella

Fer-se un tatuatge amb una creu i una estrella pot ser una manera excel·lent de recordar un ésser estimat que heu perdut i d’indicar la vostra fe que algun dia us reunireu (com la imatge cristiana de la creu). Una manera de personalitzar aquest tatuatge és afegir les inicials o la data de naixement de cada persona dins o al voltant de l'estrella, o col·locar un missatge com "Descansa en pau" escrit sota la creu.

18. Estrella del tatuatge de David

Estrella de David - un símbol important del judaisme. A l’Alemanya nazi, els jueus havien de portar aquest símbol cosit a la roba per poder ser identificats en qualsevol moment. Aquest és el tatuatge perfecte per a qualsevol persona que vulgui mostrar la seva fe jueva. Es pot personalitzar fàcilment per mostrar la vostra fe personal i el contingut de les vostres creences. Per exemple, un disseny únic de tatuatge Estrella de David pot ser una lletra hebrea o una paraula curta dins d’una estrella. Pot ser una paraula o una idea que us importi o les inicials d'algú que heu perdut.

19. Tattoo Flaming Star

El foc pot indicar agressivitat, ira, desig, transformació i canvi, així com el vostre desig d’assolir els vostres objectius a qualsevol preu. La combinació d’estrelles i flames en un disseny de tatuatges pot demostrar que heu assolit el vostre propi èxit o que heu passat per la flama de la vida i que sou encara més forts que abans.