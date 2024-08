29 tatuatges de codis de barres (i què volen dir)

Un codi de barres és un sistema de control controlat per un escàner òptic capaç de llegir una sèrie de línies verticals en una etiqueta. El sistema es va utilitzar per primera vegada a la dècada de 1950 i es va inventar per millorar l'eficiència de la producció.

El significat d'un tatuatge de codi de barres

Fa uns anys, el tatuatge amb codi de barres es va convertir en una activitat de moda. Molts han estat seduïts per aquesta addicció popular. Al principi va ser un símbol d'identitat, però per a molts també va ser una mena de protesta contra el consumisme, una crítica aguda a la societat de consum en què vivim, on ens trobem tots, productes comercials i on tot té un preu. Altres simplement creuen que és un acte de rebel·lió i il·legalitat contra la societat en què vivim ara.

A la sèrie de televisió d'èxit del 2000 Dark Angel, creada per James Cameron, el personatge principal es va tatuar amb un codi de barres a la part posterior del cap perquè era un producte genètic creat per ser un soldat. Això va contribuir al creixement d'aquest tipus de tatuatge a l'època.

El símbol en qüestió és molt senzill. És una sèrie de línies paral·leles verticals de diferents mides i diferents distàncies. Hi ha números i/o lletres a la part inferior. Normalment utilitzem aquest espai per col·locar elements que representen alguna cosa important en la vida de la persona tatuada.

Evolució tecnològica

Avui en dia, tot i que els tatuatges de codi de barres continuen sent una demanda, els tatuatges de codi QR són els més populars. Aquesta és una nova manera d'enregistrar o identificar coses mitjançant una aplicació específica en dispositius mòbils.

Popularitat dels tatuatges de codi de barres

Els tatuatges de codi de barres són un tipus de tatuatge únic i molt popular que ha captat la imaginació de la gent en els últims anys. Aquest estil de tatuatge té un significat simbòlic i pot tenir diferents interpretacions segons el context i les preferències personals del portador. Aquests són alguns dels motius pels quals els tatuatges de codi de barres s'han tornat tan populars:

Unicitat i estil: Els tatuatges de codi de barres són un disseny elegant i modern que pot ser únic per a cada individu. Aquest tipus de tatuatge es pot fer en diferents estils i variacions, cosa que el fa popular entre els amants del tatuatge. Simbolisme i significat: Els codis de barres s'associen habitualment amb la societat de consum i la producció en massa, que poden reflectir una crítica a la cultura de consum o ser un símbol de la individualitat en la societat de masses. Aquesta pot ser una manera d'expressar la vostra singularitat i independència. Històries personals i memorials: Per a algunes persones, un tatuatge de codi de barres pot ser una manera de commemorar dates, noms o esdeveniments importants de la seva vida associant-los a productes de consum. Aquesta pot ser una manera d'honorar la memòria d'una persona o un esdeveniment. Lúdic i humor: Algunes persones trien un tatuatge amb codi de barres com a manera de ressaltar la seva originalitat i sentit de l'humor. Aquest estil de tatuatge pot ser abstracte i misteriós, cosa que crida l'atenció i crea interès. Disseny tècnic: Els tatuatges de codi de barres requereixen una excel·lent artesania i execució tècnica per crear un efecte realista. Això pot ser un repte per als tatuadors i atractiu per a persones que valoren l'artesania i la professionalitat.

Els tatuatges de codi de barres poden tenir diferents significats i interpretacions per a diferents persones i continuen creixent en popularitat a causa de la seva singularitat i significat simbòlic.

Idees de tatuatges

Aquests tatuatges són senzills: només cal dibuixar línies netes, generalment en negre, per donar-los forma. Tanmateix, algunes persones poden afegir aquest o aquell detall, com una mica de color o petites formes (estrelles, cors...), fins i tot negatius, en el propi codi. No cal tenir una gran tècnica per aconseguir aquest disseny, però és important que les línies no estiguin massa juntes perquè amb el temps el tatuatge pot perdre el seu disseny original.

Quan es tracta de les parts del cos més utilitzades, no és d'estranyar que la part posterior del coll sigui la més popular, però els canells també tenen una gran demanda.