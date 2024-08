36 tatuatges de la justícia i la deessa de la justícia (i els seus significats)

El símbol de la justícia pot ser una bàscula única, una dona que sosté una espasa, els ulls embenats i/o una bàscula. Cada element que representa el símbol de la justícia té la seva pròpia connotació i significat. Fem un cop d'ull al que cadascú simbolitza perquè pugueu trobar un disseny de tatuatge que defineixi la vostra personalitat justa.

Balança representa l'equilibri en les seves diverses interpretacions, fins i tot es podria dir, en diferents aspectes de la vida, com una cosa correcta. Pot ser un equilibri emocional, professional o físic. La seva funció és establir la igualtat entre els dos elements i posar fi al conflicte entre les parts. Així que si esteu pensant a fer-vos un tatuatge a escala, sàpigues que el teu tatuatge et dirà que estàs intentant mantenir l'equilibri a la teva vida.

La dona amb els ulls embenats, generalment vestida amb una túnica, representa un símbol de justícia cega. No oblidem que acostuma a portar una balança en una mà, simbolitzant l'equilibri, i en l'altra una espasa per dur a terme la seva condemna i recuperar l'equilibri perdut. Aquesta imatge és un retrat de la deessa Temis, la deessa de la justícia. Aquells que porten aquests tatuatges es considera que prenen decisions imparcials.

Una bena que cobreixi els ulls significa que la justícia és cega, però la bena no sempre està present, i en aquest cas vol dir que la justícia no és tan cega com es podria pensar.

L'espasa també és un símbol de justícia. Alguns dissenys mostren una espasa invertida, mentre que altres mostren un lleó, cosa que significa que la justícia ve amb poder.

També podem veure l'"ull de la justícia" com un símbol de la justícia. Les persones que porten aquest disseny tatuat al cos transmeten el missatge de l'ull que tot ho veu, l'ull atent que assegura la pau i la tranquil·litat de les persones.

Aquests tatuatges són cada cop més innovadors i cada vegada hi ha més persones que els posen al cos. L'escala es veu bonica a la part superior de l'esquena, ja que el disseny s'adapta perfectament a ella, però també podeu optar pel pit o el canell. D'altra banda, la imatge de la deessa Temis es pot col·locar en un lloc més estès, per exemple, a l'espatlla, el pit o l'esquena.

Per què són populars els tatuatges de la justícia i la deessa de la justícia?

Els tatuatges que presenten el tema de la justícia i la deessa de la justícia són populars pels significats simbòlics profunds que porten, així com per les associacions històriques i culturals associades a ells.

Simbolisme de la justícia: La idea de justícia és un dels valors fonamentals de moltes societats. Un tatuatge d'escates o altres símbols de justícia pot ser una manera d'expressar una creença en la justícia, així com un desig d'aquesta a la teva vida. Associacions amb dret i justícia: En imatges de la deessa de la justícia, com ara la Justícia, els tatuatges poden simbolitzar el respecte a la llei, l'adhesió a les normes i la creença en la necessitat de complir amb les normes legals. Significat històric: Magnífiques imatges de la deessa de la justícia, com Maya, Temis o Astraea, tenen arrels profundes en la història i la cultura de molts pobles. Els tatuatges amb les seves imatges poden ser una manera de mostrar respecte pel patrimoni històric i les tradicions culturals. Estètica i estil: Les imatges de la justícia i la deessa de la justícia es poden representar en formes belles i estèticament agradables, fent-les populars entre els amants dels tatuatges com a obres d'art. Valors i creences personals: Per a moltes persones, els tatuatges de justícia poden ser una manera d'expressar les seves creences personals, la creença en la veritat i l'honestedat i el desig de justícia al món.

Així, els tatuatges dedicats a la justícia i a la deessa de la justícia són populars pels seus profunds significats simbòlics, bellesa i capacitat per expressar creences i valors personals.